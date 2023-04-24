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إشتعال النار بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها من عاصمة نيبال وتحاول الآن الهبوط (رويترز)

Lebanon 24
24-04-2023 | 12:28
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