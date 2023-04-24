Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: تم إجلاء 10 من مواطنينا في السفينة السعودية التي رست بجدة اليوم (العربية)

Lebanon 24
24-04-2023 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية اليمنية: استكمال ترتيبات إجلاء مئات اليمنيين من السودان بالتعاون مع السعودية
lebanon 24
25/04/2023 03:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الإجراءات والقرارات التي حصلت منذ اتفاق الإطار بين السعودية وإيران في الصين حتى اليوم هو لمصلحة السعودية وتجلّى ذلك في اليمن
lebanon 24
25/04/2023 03:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: إجلاء رعايا من جنسيات الإمارات والكويت وقطر ومصر وتونس وباكستان والهند وكندا
lebanon 24
25/04/2023 03:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السعودية تعلن بدء ترتيب إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول الأخرى من السودان إلى المملكة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 03:28:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:19 | 2023-04-24
16:49 | 2023-04-24
16:10 | 2023-04-24
16:09 | 2023-04-24
16:05 | 2023-04-24
15:11 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website