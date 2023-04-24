Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: الهدنة في السودان تبدأ منتصف ليل 24 نيسان وتستمر 72 ساعة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-04-2023 | 16:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الآلية الثلاثية في السودان: الجيش وقوات الدعم السريع ملتزمان بالهدنة المعلنة لمدة 24 ساعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 03:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل حيز التنفيذ ولمدة 24 ساعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 03:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: بالرغم من رصدنا المخالفات نؤكد التزامنا بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 03:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: الهدنة الجديدة هدفها تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 03:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:19 | 2023-04-24
16:49 | 2023-04-24
16:09 | 2023-04-24
16:05 | 2023-04-24
15:48 | 2023-04-24
15:11 | 2023-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website