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قوى مدنية سودانية: نرحّب بالهدنة بعد جهد أميركي مقدّر ونحث الجيش والدعم السريع على الامتناع عن أي أفعال عدائية

Lebanon 24
24-04-2023 | 17:19
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