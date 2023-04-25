يستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب عند الساعة الثالثة الا ربعا من بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان

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