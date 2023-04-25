21
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
5
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وكالة الأمم المتحدة للاجئين: عمليات النزوح في السودان إلى الحدود مستمرة
Lebanon 24
25-04-2023
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الأمم المتحدة: العنف في السودان ينذر "بحريق كارثي" قد يبتلع المنطقة (العربية)
Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة: العنف في السودان ينذر "بحريق كارثي" قد يبتلع المنطقة (العربية)
25/04/2023 14:10:13
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن بقاء رئيس بعثتها في السودان رغم المعارك
Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن بقاء رئيس بعثتها في السودان رغم المعارك
25/04/2023 14:10:13
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات
Lebanon 24
قبلان في خطبة عيد الفطر: بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّل الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات
25/04/2023 14:10:13
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: فرار ما بين 10 إلى 20 ألف شخص من السودان إلى تشاد
Lebanon 24
الأمم المتحدة: فرار ما بين 10 إلى 20 ألف شخص من السودان إلى تشاد
25/04/2023 14:10:13
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
15:22 | 2023-04-24
24/04/2023 03:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-04-24
24/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
13:25 | 2023-04-24
24/04/2023 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الأول.. وهكذا أعلنت الخبر (صور)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الأول.. وهكذا أعلنت الخبر (صور)
08:00 | 2023-04-24
24/04/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تحترق.. شاهدوا صورة تكشف الإصابة!
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تحترق.. شاهدوا صورة تكشف الإصابة!
14:00 | 2023-04-24
24/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:10 | 2023-04-25
بايدن: الحريات الشخصية في أميركا تتعرض لهجوم من الجمهوريين "المتطرفين"
05:55 | 2023-04-25
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان
05:49 | 2023-04-25
الكرملين: روسيا لم تتّخذ قرار إجلاء رعاياها من السودان بعد وتدرس خيارات مختلفة
05:45 | 2023-04-25
الجميّل: ما الذي يمنع الاجهزة الامنية من نزع صفة لاجئ عن كل من يدخل ويخرج الى سوريا؟
05:41 | 2023-04-25
سامي الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد وتعامل معهم بأفضل الطرق ونحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم
05:33 | 2023-04-25
منظمة الصحة العالمية: هناك خطر بيولوجي كبير بعد سيطرة أحد طرفي الصراع بالسودان على مختبر
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
25/04/2023 14:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact