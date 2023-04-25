سامي الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد وتعامل معهم بأفضل الطرق ونحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم

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