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سامي الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد وتعامل معهم بأفضل الطرق ونحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم

Lebanon 24
25-04-2023 | 05:41
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