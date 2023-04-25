الطائرة الأولى للبنانيين الذين تمّ إجلاؤهم من السودان ستصل بعد قليل من جدّة وسيكون على متنها 12 لبنانياً أما الطائرة الثانية التي تصل حوالى منتصف الليل فسيكون على متنها 32 لبنانياً (أم تي في)

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