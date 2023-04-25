21
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
5
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الدعم السريع: لا صحة لادعاءات الجيش باستهداف البعثات الدبلوماسية
Lebanon 24
25-04-2023
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية
Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية
25/04/2023 16:21:20
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان
Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع احتلت مقر سفارة سلطنة عمان
25/04/2023 16:21:20
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى مدنية سودانية: نرحّب بالهدنة بعد جهد أميركي مقدّر ونحث الجيش والدعم السريع على الامتناع عن أي أفعال عدائية
Lebanon 24
قوى مدنية سودانية: نرحّب بالهدنة بعد جهد أميركي مقدّر ونحث الجيش والدعم السريع على الامتناع عن أي أفعال عدائية
25/04/2023 16:21:20
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن يعلن عن موافقة الجيش السوداني والدعم السريع على هدنة لـ3 أيام (الحدث)
Lebanon 24
بلينكن يعلن عن موافقة الجيش السوداني والدعم السريع على هدنة لـ3 أيام (الحدث)
25/04/2023 16:21:20
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
15:22 | 2023-04-24
24/04/2023 03:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-04-24
24/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
13:25 | 2023-04-24
24/04/2023 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تحترق.. شاهدوا صورة تكشف الإصابة!
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تحترق.. شاهدوا صورة تكشف الإصابة!
14:00 | 2023-04-24
24/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يحصل ليلاً على طريق قصر بعبدا غير متوقع.. خبرٌ يكشف الأمر!
Lebanon 24
ما يحصل ليلاً على طريق قصر بعبدا غير متوقع.. خبرٌ يكشف الأمر!
12:28 | 2023-04-24
24/04/2023 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:57 | 2023-04-25
أردوغان: قمنا برفع أنقاض 50 ألف مبنى من أصل 57 ألفا في المناطق التي ضربها الزلزال
08:47 | 2023-04-25
وزارة الدفاع السورية: اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا بحث انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية
08:41 | 2023-04-25
فتح الطريق العام المؤدي لبرج الشمالي بعد اقفاله لمحاولة ازالة بناء مخالف (الوكالة الوطنية)
08:14 | 2023-04-25
بوحبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان
08:11 | 2023-04-25
وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت
07:44 | 2023-04-25
اللواء خير لـ"الجديد": الشكر للسعودية لجهودها في مساعدة اللبنانيين القادمين من السودان
فيديو
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
25/04/2023 16:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact