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أردوغان: قمنا برفع أنقاض 50 ألف مبنى من أصل 57 ألفا في المناطق التي ضربها الزلزال

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:57
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