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الأمم المتحدة: السودان يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة والدواء خاصة في الخرطوم
Lebanon 24
25-04-2023
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09:49
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