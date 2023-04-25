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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: أول طائرة إجلاء بريطانية غادرت السودان ونتوقع أن تقلع طائرتان أيضا أثناء الليل (الشرق)

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:11
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