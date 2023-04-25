Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: نبحث طرقا بديلة للإجلاء من بينها بورتسودان (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2023 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: ندرك الوضع المقلق للغاية للمواطنين البريطانيين المحاصرين في السودان (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2023 20:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: مهاجمة القواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية سيتم الرد عليها (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2023 20:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: على أطراف النزاع في السودان وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية
lebanon 24
25/04/2023 20:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لـ"الجزيرة": المبعوث الأممي يجري محادثات مع طرفي النزاع في السودان
lebanon 24
25/04/2023 20:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:13 | 2023-04-25
13:10 | 2023-04-25
13:07 | 2023-04-25
12:52 | 2023-04-25
12:51 | 2023-04-25
12:42 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website