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ترامب: حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أميركيين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:36
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