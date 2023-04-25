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وول ستريت جورنال عن مصادر: مستقبل المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا سيعتمد على نجاح الهجوم المضاد (الشرق)

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:42
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