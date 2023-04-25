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لافروف: 3 بالمئة فقط من حجم الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر اتفاقية الحبوب وصلت إلى الدول الفقيرة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:18
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