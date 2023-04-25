Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: إضافة متطلبات جديدة تعقد جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-04-2023 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: 3 بالمئة فقط من حجم الحبوب الأوكرانية المصدرة عبر اتفاقية الحبوب وصلت إلى الدول الفقيرة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين الروس "أمر غريب" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: هناك جهود عربية ودولية لوقف القتال والتوصل إلى حل ينهي الأزمة في السودان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تعلن أنها سيطرت على مناطق جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/04/2023 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2023-04-25
15:04 | 2023-04-25
14:49 | 2023-04-25
14:46 | 2023-04-25
14:25 | 2023-04-25
14:21 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website