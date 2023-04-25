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البيت الأبيض: فريق بايدن للأمن القومي يجري محادثات مع أطراف سودانية ونواصل حضّ الأطراف العسكرية على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:04
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