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تعيين البطريرك يوحنا العاشر المطران نقولا بعلبكي متروبوليت حماه وتوابعها معتمداً بطريركياً لأبرشية حمص وتوابعها

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:18
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