أبو الغيط: أتمنى أن يُحقق الجو العربي الآن والتفاهم السعودي - الايراني والتقارب السعودي - السوري انفراجة في الوضع اللبناني وأن يفتح الطريق إلى انتخاب رئيس للجمهورية

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