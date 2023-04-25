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أبو الغيط: أتمنى أن يُحقق الجو العربي الآن والتفاهم السعودي - الايراني والتقارب السعودي - السوري انفراجة في الوضع اللبناني وأن يفتح الطريق إلى انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:27
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