أبو الغيط رداً على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بشرط ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة : لا أعتقد أنه مصمم على هذا الأمر وعقله منفتح في هذا السياق

Lebanon 24