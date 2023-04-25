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أبو الغيط رداً على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بشرط ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة : لا أعتقد أنه مصمم على هذا الأمر وعقله منفتح في هذا السياق

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:40
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