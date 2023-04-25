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أبو الغيط: الرئيس حسني مبارك نصح الرئيس سعد الحريري بعدم استعجاله ليكون رئيساً للحكومة وكان لدى حزب الله وإيران قدرة كبيرة على التعطيل

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:41
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