Advertisement

أخبار عاجلة

أميركا: انخفاض أسهم بنك فيرست ريبابليك بنك First Republic "Bank الأميركي بنسبة 50% تقريباً بعد خسارة ودائع بقيمة 101 مليار دولار

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصارف أميركية كبرى تقرّر إيداع 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك"
lebanon 24
26/04/2023 01:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتياطي الاتحادي الأميركي يقرر مساعدة مصرف "فرست ريبابليك" المتعثر بـ 30 مليار دولار (الميادين)
lebanon 24
26/04/2023 01:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"توتال إنرجيز": اتّفاق مع العراق بخصوص مشروع بقيمة 27 مليار دولار
lebanon 24
26/04/2023 01:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة "توتال اينرجي" تعلن عن اتفاق لتطبيق عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع العراق
lebanon 24
26/04/2023 01:36:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2023-04-25
17:59 | 2023-04-25
17:15 | 2023-04-25
16:45 | 2023-04-25
16:15 | 2023-04-25
15:48 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website