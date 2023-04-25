Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: سعى الناتو لتفكيك روسيا لكن النتيجة جاءت عكس ما يشتهي

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: الناتو ليس أداة سلام إنما أداة حرب وكان دائما يقترب من حدود روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/04/2023 01:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: متفقون على أن تصبح أوكرانيا في النهاية عضوا بالناتو لكن علينا ضمان انتصارها على روسيا
lebanon 24
26/04/2023 01:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: من المهم بالنسبة لروسيا وأمريكا اللاتينية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الثنائية (الشرق)
lebanon 24
26/04/2023 01:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: واشنطن ودول الناتو الأخرى تستغل أوكرانيا لشن هجمات سيبرانية ضخمة على روسيا
lebanon 24
26/04/2023 01:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2023-04-25
17:59 | 2023-04-25
17:15 | 2023-04-25
16:44 | 2023-04-25
16:15 | 2023-04-25
15:48 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website