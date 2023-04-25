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مستشار حميدتي ل"العربية": البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار

Lebanon 24
25-04-2023 | 17:59
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