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مولوي من دار الفتوى: لن يُسمَح بالتحريض على الجيش ولا على الدولة اللبنانية ولن تُقبل أيّ إساءة لأيّ مؤسسة تتعلّق بالدولة وعلى كلّ سوري أن يلتزم بالقانون

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:49
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