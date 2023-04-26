مولوي من دار الفتوى: لن يُسمَح بالتحريض على الجيش ولا على الدولة اللبنانية ولن تُقبل أيّ إساءة لأيّ مؤسسة تتعلّق بالدولة وعلى كلّ سوري أن يلتزم بالقانون

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