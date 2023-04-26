مولوي: حرصُنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان يهدف إلى حماية الأمن ونحن نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتكاك أمني قد يؤدّي إلى نتيجة لا تُحمد عقباها

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