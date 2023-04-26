ميشال معوض من بيت الكتائب: اللقاء اليوم مع الجميّل تنسيقي نتيجة التطورات على الساحة الداخلية والاقليمية والدولية وهو جزء من توحيد القوى السيادية والتغييرية في المعركة السيادية القادمة

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