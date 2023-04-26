مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع سوريا بملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة ( LBCI)

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