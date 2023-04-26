Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: الحديث عن انتخاب فرنجية رئيسا أو الفراغ يعيدنا 6 سنوات إلى الوراء ونؤكد أن هذا الكلام مردود إلى أصحابه ومن يقرر مستقبل البلد ورئيس الجمهورية هم اللبنانيون

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب آلان عون من مجلس النواب: نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات
lebanon 24
26/04/2023 13:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد إجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نشارك في جلسة المجلس النيابيّ غداً ونصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إذا حصل التمديد للمجالس البلدية سنطعن بهذا التمديد
lebanon 24
26/04/2023 13:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: فرنجية ينتمي الى خط سياسي يناقض سيادة لبنان ولن نؤمن النّصاب لجلسة ستؤدي الى انتخاب مرشح "حزب الله"
lebanon 24
26/04/2023 13:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: كان على الفريق الآخر إعلان مرشّحه لرئاسة الجمهورية والذهاب الى جلسات مفتوحة وصولاً لانتخاب رئيس وما حصل هو تعطيل للجلسات وهذا خروج عن تطبيق الدستور
lebanon 24
26/04/2023 13:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2023-04-26
06:43 | 2023-04-26
06:29 | 2023-04-26
06:22 | 2023-04-26
06:11 | 2023-04-26
06:10 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website