الجميّل: "حزب الله" يتعامل معنا بالمنطق الإسرائيلي في التعاطي مع الفلسطينيين و"هذا المنطق ما بيمشي معنا ونحن مقاومون" وهذا البلد لجميع اللبنانيين ولن نقبل بأيّ ابتزاز

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