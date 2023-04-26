وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكومي: 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح

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