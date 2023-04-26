تعقد لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطيه في هذه الأثناء اجتماع عمل في المديرية العامة للطيران المدني في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال

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