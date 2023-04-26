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مسؤول أميركي: واشنطن سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع (أ.ف.ب)
Lebanon 24
26-04-2023
|
06:06
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