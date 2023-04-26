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مفوضية اللاجئين: سنزيد دعمنا للدول المجاورة للسودان لاستقبال أعداد أكبر من الوافدين (العربية)
Lebanon 24
26-04-2023
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11:27
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