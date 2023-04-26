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فرنجية: "مين ما بدو يسمع رأينا مستعدين نسمعو" وها نحن نسمعه للشعب اللبناني اليوم أولاً ومن يريد أن يسمع في الداخل والخارج فليسمع

Lebanon 24
26-04-2023 | 14:40
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