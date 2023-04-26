فرنجية عن التفاهم السعودي الإيراني: هو اتفاق "سني-شيعي" يريح لبنان "وبريح كل واحد بحب لبنان" ونراهن على هذا التفاهم إلى جانب الإتفاق السعودي السوري

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