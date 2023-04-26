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فرنجية: لا أصدق أن سمير جعجع تذكر قولاً لي منذ 15 عاماً ولم يتذكر أني لم أصوّت لمصلحة حل حزب القوات اللبنانية

Lebanon 24
26-04-2023 | 14:54
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رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: نحنا أبناء السماء وما حدا فيه ياخدنا على جهنّم نحنا أبناء الحياة نحنا أبناء الرجا خلاصنا بإيدنا مش بإيد الدول الكبرى
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