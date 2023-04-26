فرنجية: علاقتي مع الفرنسيين قائمة على الصراحة ويعرفون موقفنا وتاريخنا والدول براغماتية في التعاطي وتنظر بعين الاعتبار الى عدم ازدواجية مواقفنا او حديثنا

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