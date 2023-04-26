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فرنجية: بعض السفراء سألوني عن خبر عني مفاده أن "جدي حملني وحطني وديعة عند بيت الأسد" وللأسف هذا ما يقال عني من بعض الأفرقاء اللبنانيين
Lebanon 24
26-04-2023
|
15:27
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