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فرنجية : أنا لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك

Lebanon 24
26-04-2023 | 15:29
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