فرنجية: معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية

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