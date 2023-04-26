Advertisement

أخبار عاجلة

فرنجية: المسيحية سلوك ومسيحيتي في ضميري لا أكره ولا أحقد. والمواقف تكون بالسياسة وليس بالشخصي

Lebanon 24
26-04-2023 | 15:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنجية عن عدم تحصيله شهادة علمية: انحصرنا في منطقة لا تتعدى 3 كلم مربع "وكنا نتعلم بقن دجاج" ولو كنت أريد أن أخرج منها لحصلت على "الشَهادَة وليس على الشْهادة"
lebanon 24
27/04/2023 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: صفقة مرفأ بيروت تمت مع جبران باسيل وليس مع حزب الله
lebanon 24
27/04/2023 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال معوض من خلدة: واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين وأقول للعشائر أنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا
lebanon 24
27/04/2023 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سمير جعجع: هل ستقنعني أن حزب الله سيغير استراتيجياته كرمى لعيون سليمان فرنجية وفي حال وصل الأخير سيكون مديناً للحزب وليس العكس؟
lebanon 24
27/04/2023 00:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2023-04-26
16:45 | 2023-04-26
16:42 | 2023-04-26
16:40 | 2023-04-26
16:39 | 2023-04-26
16:38 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website