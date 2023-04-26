فرنجية: عندما يتحدثون بالمنظومة والتدقيق الجنائي فهم بيدأون بالحديث من الـ90 فلماذا لا يبدأون من الـ70 عندما كانوا أصحاب قرار "وأنا بدي حاكم جدي"

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