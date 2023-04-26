فرنجية عن عدم تحصيله شهادة علمية: انحصرنا في منطقة لا تتعدى 3 كلم مربع "وكنا نتعلم بقن دجاج" ولو كنت أريد أن أخرج منها لحصلت على "الشَهادَة وليس على الشْهادة"

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