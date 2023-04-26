فرنجية: نحن مع اتفاق الطائف لا إرضاء ولا مزايدة ونحن معه منذ ١٩٨٩ وحين انتُخب الرئيس رينيه معوض كنت معه وحينها كتب الاستاذ طلال سلمان: رينيه معوض رئيسا للبنان والصوت المرجّح سليمان طوني فرنجيه

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