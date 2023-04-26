فرنجية: "مش شغلتي ومش صلاحيتي أعمل خطة إقتصادية" وكنت قد طرحت حواراً مع المصارف عام 2016 لإيجاد حل جذري لأزمة الفائدة وبعدها وصل الرئيس عون وقال "أنا بحلها"

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