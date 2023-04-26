فرنجية تعليقاً على إعادة أموال المودعين: يمكن أن نستثمر في سبيل إعادتها وفق آراء الإقتصاديين لكن في البداية يمكن أن أعد اللبنانيين بأن أصارحهم بالمهل وتفاصيلها

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