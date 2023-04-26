فرنجية عن قوله "ما في غاز": يومها أعلن التيار عن حملة "لبنان دولة نفطية" بعد الكشف على البلوك رقم 4 وعندها ابلغني مدير بتوتال عدم وجود غاز فيه بانتظار الكشف على البلوك 9

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