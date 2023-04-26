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"بوليتيكو" عن مصادر: الخارجية الأميركية تخطط لإرسال فريق قنصلي من جيبوتي لبورتسودان للمساعدة في إجلاء الأميركيين

Lebanon 24
26-04-2023 | 18:04
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